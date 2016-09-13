В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики открыто движению по восстановленному мосту через речку Кальмиус на трассе Донецк – Новоазовск – Седово.
Как сообщает ИА «Новороссия», в течение двух недель движение по мосту будет осуществляться в тестовом режиме. Ограничения по грузоподъемности для автомобильного транспорта составят 7 тонн нагрузки на ось и 24 тонны общей массы транспортного средства. На мосту будет дежурить экипаж госавтоинспекции Республики.
Отметим, что мост между населёнными пунктами Раздольное и Васильевка был подорван украинской ДРГ 6 июля 2015 года.
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