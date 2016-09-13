Известный американский борец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший в декабре 2015 года российское гражданство, а 10 сентября 2016 года ставший ещё и гражданином Луганской Народной Республики, заявил, что сомневается в пророссийской позиции кандидата в президенты США Дональда Трампа.
«На самом деле никто не может сказать, будет ли Трамп относиться дружелюбно к России, поскольку сейчас это просто такой политический ход», - приводит слова спортсмена ИА «Новороссия».
Кроме того, боец напомнил, что у истоков образования США также стояли сепаратисты.
Напомним, что Монсон известен своими крайне левыми политическими взглядами и симпатизирует Коммунистической партии РФ.
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