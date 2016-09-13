Лидер «Патриотических Сил Донбасса», командир бригады «Восток» ВС ДНР Александр Ходаковский проведет интернет-конференцию с пользователями сети.
Ходаковский в онлайн-режиме ответит на вопросы граждан, говорится на страничке официальной группы бригады «Восток» и «Патриотических Сил Донбасса» в соцсети «Вконтакте».
Задать вопрос военачальнику и политическому деятелю Новороссии можно, перейдя по ссылке.
Трансляция интернет-конференции состоится 15 сентября в 19:00 на сайте «Патриотических сил Донбасса» и на youtube-канале интернет-платформы «Диалог.guru».
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