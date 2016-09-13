В Сирии с 19-00 по московскому времени 12 сентября 2016 года вступило в силу перемирие между правительственными силами и «умеренными» джихадистскими группировками.
Перемирие стало результатом соглашения по сирийскому вопросу между Россией и США, заключенного в Женеве, отмечает телеканал «Звезда». Предполагается, что боевые действия прекратятся на всей территории страны сначала на двое суток, потом еще на пять дней.
Вместе с тем, борьба с террористическими группировками ДАИШ и «Джебхат Фатх аш-Шам» (до 28 июля 2016 года – «Джебхат-ан-Нусра» - прим.ред.), запрещенными в РФ, будет продолжена, вне зависимости от смены их названий, подтвердил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. При этом ВКС РФ будут координировать свои действия с авиагруппой западной коалиции.
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