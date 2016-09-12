В Киевской области неонацисты разрушили православный храм
Украинские нацисты разрушили строящийся православный храм УПЦ МП в посёлке Боровая Фастовского района Киевской области.
Радикалы при помощи кувалд разбили и повалили стены храма. Вышедшем на защиту церкви жителям и членам церковной общины они угрожали расправой, сообщает телеканал «Звезда».
Примечательно, что православная церковь строилась на частной территории, принадлежащей местной жительнице. Однако это не остановило нацистов.
Отметим, что после нацистского переворота февраля 2014 года, гонения на православную церковь на бывшей Украине приобрели поистине сатанинский размах.
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