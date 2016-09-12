Песков: Ходорковский оторван от российской реальности
В Кремле прокомментировали новый проект беглого олигарха-преступника, экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского под названием «Вместо Путина», суть которого в выдвижении альтернативного Владимиру Путину кандидата в президенты Российской Федерации.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, ему известно из средств массовой информации о данном проекте Ходорковского, однако никакого интереса эта инициатива экс-главы ЮКОСа не представляет.
«Здесь сказать можно только одно — проекты разрабатываются, видимо, и готовятся к реализации людьми, которые уже безвозвратно оторваны от России, от того, что здесь происходит, от российской повестки дня», - цитирует представителя Кремля Lenta.ru.
Отметим, что среди продвигаемых беглым олигархом Ходорковским «кандидатов в президенты РФ» исключительно деятели либеральной пятой колонны: экс-премьер РФ Михаил Касьянов, экс-министр финансов Алексей Кудрин, лидер т.н. «Партии прогресса» Алексей Навальный, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, дочь экс-президента РФ Бориса ЕльцинаТатьяна Юмашева.
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