Россия выступила против нового транша МВФ для Украины
Россия проголосует против выделения Международным валютным фондом (МВФ) очередного транша для Украины в размере 1 миллиарда долларов.
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Москва так и не получила от Киева предложений о начале переговоров по реструктуризации долга в размере 3 миллиардов долларов, который был получен Украиной от России в декабре 2013 года и который Киев должен был погасить в декабре 2015 года.
«В заключении, которое распространено Международным валютным фондом, говорится, что все условия получения очередного транша Украиной были выполнены. Такое утверждение, на наш взгляд, является безосновательным и создает условия для принятия аналогичных прецедентов и в дальнейшем. Мы дадим распоряжение представителю России в МВФ голосовать против предоставления Украине финансовой помощи», - приводит заявление Силуанова «Российская Газета».
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