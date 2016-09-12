СБУ вербовала подростков для совершения терактов на территории ДНР (ВИДЕО)
Министерство госбезопасности ДНР раскрыло украинскую диверсионную группу, действовавшую на территории Республики.
В состав ДРГ входила группа подростков в возрасте 14-17 лет из Ясиноватой. Старшим из них был Богдан Ковальчук 1998 года рождения, который в мае 2015 года, подрабатывая грузчиком в подконтрольном украинским боевикам поселке Верхнеторецкое (Скотоватая), был методом посулов, шантажа и угроз завербован сотрудником СБУ Игорем Рицко (позывной «Алмаз»).
«Якобы с целью выбивания долгов у одного из предпринимателей, группа, созданная Богданом Ковальчуком, должна была в качестве устрашения бизнесмена взорвать его автомобиль. Для этого Игорь Рицко передал Богдану Ковальчуку компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по их применению. Группой Богдана Ковальчука в составе несовершеннолетних Арсения Белавина, Владислава Пазушко, Дениса Хмеленко, Дениса Коваля были совершены подрывы двух автомобилей, принадлежащих гражданам ДНР. За совершенные преступления криминальная группировка малолетних преступников получила вознаграждение в размере 5 000 грн. После этого, шантажируя ребят уже совершенными преступлениями, а также угрожая физической расправой над ними и членами их семей, Игорь Рицко склонил Богдана Ковальчука и его группировку к совершению диверсий на военных объектах. Также используя методы угроз и шантажа, Богдан Ковальчук и Арсений Белавин в дальнейшем втянули в группу своих друзей и сверстников, а именно Максима Солодовникова и Ярослава Миронова», - говорится в официальном сообщении МГБ ДНР.
Спецслужбами Донецкой Народной Республики установлено, что в период с мая 2015 по июнь 2016 года группа подростков-диверсантов совершила подрывы автомобилей гражданских лиц, военной машины связи, МТЛБ, служебного автомобиля ясиноватского Городского отдела МВД и других гражданских и военных объектов.
В настоящее время в отношении задержанных проводятся следственные действия, направленные на установление вины каждого из них, а также в установлении личностей сотрудников и кураторов СБУ, принимавших участие в вербовке подростков.
«МГБ ДНР обращает внимание международных правозащитных и общественных организаций, что вовлечение в преступную и террористическую деятельность спецслужбами Украины, путем шантажа и угроз, несовершеннолетних детей, ничем не отличается от действий террористических организаций типа ИГИЛ (запрещена в РФ – прим.ред.). И разница только в том, что в данном случае детский терроризм санкционируется государством Украина», - отметили в Министерстве госбезопасности ДНР.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".