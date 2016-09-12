Николаева: Патриотизм заключается в деятельности во благо Родины (ФОТО)
В подмосковном Красногорске 9 сентября 2016 года состоялся организованный Изборским клубом круглый стол по теме «Патриотизм, духовность, культура – основы развития России». В мероприятии приняли участие ведущие политические эксперты, деятели культуры, политики федерального и регионального уровня.
По мнению участницы круглого стола, депутата Государственной Думы РФ VI созыва от фракции «Единая Россия» Елены Николаевой, без культурного и духовного развития наша жизнь пуста. Культура же, в понимании Николаевой, это творчество.
«Наша с вами задача подумать о том, что будет завтра. Для меня патриотизм – это то, что ты сделал в своей жизни для благополучия своей Родины – большой и малой», - приводит слова депутата корреспондент портала «Евразия».
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