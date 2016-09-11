Хунта забрасывает на Донбасс ДРГ под видом журналистов
Киевская хунта готовит диверсионные группы, которые должны будут действовать на территории народных республик Донбасса под видом журналистов.
Об этом 10 сентября 2016 года заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает информагентство РИА Новости.
«Подтверждаются факты подготовки в 30-й отдельной моторизированной бригаде нескольких диверсионных групп, которые планируются к переброске на территорию ДНР под видом журналистов для проведения террористических актов, направленных на дестабилизацию внутриполитической обстановки. Оперативным командованием и спецслужбами ДНР принимаются дополнительные меры по выявлению и ликвидации украинских диверсантов», - отметил донецкий военачальник.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".