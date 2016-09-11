Аверьянов: В государстве должен жить огненный патриотизм
В подмосковном Красногорске 9 сентября 2016 года состоялся круглый стол, участники которого обсудили основы развития России. Участники мероприятия пришли к мнению, что таковыми в первую очередь являются патриотизм, духовность и культура, отмечает корреспондент портала «Евразия».
«Духовность и культура это в своем начале сущность огненная. Они горят, они зажигают! Русский мир активен, наиболее пассионарные люди идут впереди. В государстве должен жить настоящий, огненный патриотизм», - отметил в своем выступлении философ, общественный деятель, директор Института динамического консерватизма Виталий Аверьянов.
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