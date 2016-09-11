Богданов: Без патриотизма и развития культуры не будет здоровой экономики (ФОТО)
В подмосковном Красногорске 9 сентября 2016 года состоялся круглый стол по теме «Патриотизм, духовность, культура – основы развития России», организованный Изборским клубом.
В мероприятии приняли участие ведущие политические эксперты, представители власти, деятели культуры, сообщает корреспондент портала «Евразия».
Как отметил в своем выступлении заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов, без уделения достаточного внимания патриотизму, развитию культуры, воспитанию подрастающего поколения в стране не будет здоровой экономики.
«Патриотизм – это конкретные дела. Это мир в нашей семье. Это любовь к своим детям, это желание научить их чему-то», - пояснил деятель культуры.
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