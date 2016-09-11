Киевская хунта шантажирует Россию выборами в Государственную Думу
МИД Украины по указу главаря киевской хунты Петра Порошенко 10 сентября 2016 года уведомил Москву о невозможности проведения выборов в Государственную Думу РФ на территории российских дипломатических представительств на Украине.
Как сообщает Lenta.ru , Киев выдвинул два условия, при выполнении которых находящиеся на подконтрольной киевской хунте территории граждане России смогут проголосовать. Это отказ от проведения выборов в Крыму и Севастополе, а также исключение из федеральных списков кандидатов в депутаты из этих регионов РФ.
В Государственной Думе РФ назвали действия хунты не иначе, как шантажом. «На большие неприятности они пока не способны. Делать мелкие гадости — это их способ ведения международных дел», - пояснил представитель «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Депутат отметил, что запрет Киева на проведение выборов в диппредставительствах РФ не повлияет на итоги голосования, так как количество проживающих на подконтрольных хунте территориях бывшей Украины граждан РФ невелико «в сравнении с общим массивом избирателей».
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы РФ VII созыва состоятся 18 сентября 2016 года.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".