Дубовой: У киевской хунты нет журналистов и воинов – есть паразиты и деграданты (ВИДЕО)
Прислуживающий киевской хунте беглый донецкий блогер Денис Казанский опубликовал в своем блоге пасквиль «Героическая смерть ополченца Маси», в котором дал глумливые комментарии относительно видеоинтервью известного военного корреспондента армии Новороссии Геннадия Дубового с получившим тяжелое ранение и оставшимся инвалидом ополченцем с позывным «Бармен». Поиздевавшись над прикованным к инвалидной коляске «Барменом», украинский нацист Казанский цинично оскорбил память погибших защитников Донбасса.
Данную выходку беглого «диванного героя» военкор Дубовой не оставил без ответа. По мнению фронтового корреспондента, таких как Казанский ненавидят и презирают даже те, кому они усердно служат.
«В который раз я убедился, что на украинской стороне нет журналистов. Нет воинов. Есть паразиты и закомплексованные деграданты. Некто с именем Денис, считающий себя журналистом и защитником Украины (за которую воюет исключительно в Сети, ибо в жизни трус, к которому с презрением - точно знаю - относятся даже его украинские хозяева) в очередной раз попытался оскорбить Новороссию, меня и моих друзей. Что сказать? Бездари и недоумки с неадекватно завышенной самооценкой не знают иного способа заявить о себе, кроме жалких попыток унизить других. Суть. Каждого украинского "журналиста", пытающегося оскорбить моё государство, меня и моих боевых товарищей, - найду и накажу», - прокомментировал на своей страничке в соцсети «разоблачения» Казанского Геннадий Дубовой.
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