Глазьев: Экономическая политика правительства препятствует развитию честного бизнеса (ФОТО)
Экономическая ситуация в России остается сложной, признал ведущий российский экономист, советник Президента РФ Сергей Глазьев, выступая на заседании Изборского клуба в Красногорске 9 сентября 2016 года.
По его словам, в России, вследствие провальной политики экономического блока правительства, в очень сложном положении оказался законопослушный бизнес. В частности, из-за завышенной процентной ставки в банках. Кроме того, имеет место чудовищная оффшоризация. Большинство олигархов имеют по 2-3 паспорта и спокойно живут за границей, тогда как честный бизнес и национально ориентированные предприниматели постоянно сталкиваются с многочисленными трудностями, которые им создает государство, приводит мнение эксперта корреспондент портала «Евразия».
Глазьев подчеркнул, что современное государство – это государство развития. Экономист посетовал на то, что в России на образование и здравоохранение тратится гораздо меньше бюджетных средств, чем в остальном мире.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".