Стариков: Россию спасает умение сплотиться в трудную минуту (ФОТО)
В городе Красногорске Московской области состоялось заседание Изборского клуба, в котором приняли участие ведущие российские эксперты в области политики, экономики и культуры.
Заседание было посвящено основам развития России. Участники сошлись во мнении, что таковыми, в первую очередь, являются патриотизм, духовность и культура, сообщает корреспондент портала «Евразия».
Как отметил в ходе выступления глава администрации Красногорска Павел Стариков, тысячелетняя духовная и нравственная основа, умение сплачиваться в трудную минуту помогли России выжить.
Также чиновник акцентировал внимание на проблемах молодёжи. По его мнению, нужно уделять внимание развитию школьного образования, воспитанию нравственности. «Дети, которые сейчас учатся в школах – наше будущее. Они понесут в будущее те посылы, которые будут им заложены в школе», - отметил Стариков.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".