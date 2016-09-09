Раста: Допуск «Парнаса» на выборы легитимизирует «власовщину» (ВИДЕО)
Допуск к выборам в Государственную Думу РФ политической партии, в федеральном списке которой присутствует человек, считающий Адольфа Гитлера «ангелом русской истории», нахваливающий Степана Бандеру и требующий от русского народа покаяться за воссоединение с Крымом, означает легализацию власовщины в российском политическом поле, считает писатель и блоггер, доброволец армии Новороссии Павел «Шекспир» Раста.
Речь идет о «профессоре» Андрее Зубове – бывшем преподавателе МГИМО, который идет третьим номером в списке либеральной партии «Парнас».
«По большому счёту, сам факт существования подобных существ в нашей стране уже давно не вызывает удивления. Увы. Хотя, справедливости ради, таких незамутнённых образцов, как г-н Зубов, ещё поискать надо. Даже на общем фоне их не так уж и много. Современное российское государство их существования предпочитает не замечать. Почему? Да всё объяснимо: в России у власти либералы, а эти им "классово близки". И не важно, что часть этих либералов носит погоны. Не важно, что до многих из них уже начало доходить, что стать патриотами для них - вопрос выживания. Они всё равно либералы. И многие из них - точно такие же власовцы. Только варианта "light". Рамка т.н. "антисоветского консенсуса" для них нерушима, а, значит, и к врагам Красной Империи у них отношение, мягко говоря, не особо враждебное. Это во-первых. А, во-вторых, существенная часть правящего сообщества всё ещё отчаянно мечтает договориться с Западом, и всерьёз зачищать его "группу поддержки" не желает даже сейчас, в условиях почти открытой войны. Ребята оставляют себе, так сказать, пространство для манёвра. Во что могут вылиться для страны и нации эти "игры в песочнице" я даже говорить не буду», - пишет в своём блоге «Шекспир».
Раста задается вопросом: «Что означает допуск подобной живности к выборам в федеральный парламент?», после чего сам же дает на него вполне конкретный ответ. По его мнению, «сам факт их допуска к этим выборам означает легализацию власовщины в политическом поле большой России. Допуск в легальный политический пул идейного дискурса, направленного на прямой подрыв государства и демонтаж России, как таковой». При этом не имеет значения, сколько процентов голосов получит «Парнас», и вообще попадет ли данная партия в парламент.
«Имеет значение то, что власовщина после этих выборов будет официально растабуирована. Вне зависимости от того, попадут они в парламент или нет. Мне интересно, какую цель этим преследовали те, кому эта идея принадлежала. Ведь в России просто так к выборам не допускают», - рассуждает русский доброволец.
Раста поясняет, что не питает иллюзий относительно «свободы совести», так как на попытки подрыва государства изнутри никакие права и свободы не распространяются. Кто с этим не согласен – тот сам является подрывным элементом, уверен публицист.
«Вот только не надо говорить, что в легализации власовщины нет ничего критического или важного. Представьте себе, что в современной Армении к выборам вдруг допускается партия, деятели от которой просто так берут и на "литературном армянском" с профессорским прононсом рассказывают, что на самом деле не было никакого геноцида армян, а были всего лишь потери в войне и в малозначительных гражданских столкновениях, а генералы Талаат и Энвер - на самом деле душки и реформаторы, которые, не щадя живота своего, боролись за Родину и героически противостояли проклятому российскому влиянию. Представили? Ну-ну. Подобную партию там просто разорвут. В том числе и потому, что самим своим существованием она подрывает страну и национальное самосознание народа. А теперь скажите, чем эта картина лучше той, которую мы сейчас наблюдаем в большой России в связи с т.н. "партией народной свободы" (которая "Парнас"). Просто скажите, а я послушаю. С большим интересом», - заключает «Шекспир».
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".