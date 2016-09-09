Лидер «Патриотических сил Донбасса» и основатель бригады «Восток» Александр «Скиф» Ходаковский 8 сентября 2016 года вручил отличившимся бойцам и ветеранам подразделения награды от Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», сообщает в своем блоге донецкий журналист и блоггер Надя Инди.
«Пока идет война, мы мало чествуем своих героев… Общество еще до конца осознает, что вы для него делаете. Сейчас мы видим диссонанс по отношению к военному сословию. В 2014 году вы только своим присутствием умудрялись поднимать моральный дух дончан. Дальнейшие события показали, что вы не бравады ради взяли в руки оружие и вышли на рубежи. Глядя на вас, нужно делать выводы о состоянии общества в целом. Если общество способно выдвигать из своих рядов таких как вы, способно продуцировать героизм и пассионарность, порождать людей, которые не за деньги и привилегии идут с оружием руках его защищать, значит это общество способно к жизни и возрождению», - обратился к военнослужащим комбриг «Востока».
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