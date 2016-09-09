На сайте президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгения Шевчука опубликован указ о присоединении ПМР к Российской Федерации, пишет «Катехон».
Отмечается, что на основании референдума 2006 года, в ходе которого 97% жителей Республики высказались за воссоединение с Россией, начинаются работы по приведению законодательной базы ПМР в соответствии с федеральным законодательством РФ. В течение двух недель в Приднестровье будет создана соответствующая государственная комиссия.
В МИД России данную информацию пока не комментировали. Власти Молдавии, в свою очередь, выразили решительный протест. В то же время, премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что считает решение президента ПМР «популистским движением, которое ориентированно с электоральной точки зрения».
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