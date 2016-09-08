Украинскую армию возглавил отставной американский генерал
По итогам подписанного представителями киевской хунты и США военного соглашения отставной американский генерал Джон Абизаид занял должность советника министра обороны Украины Степана Полторака. Об этом 8 сентября 2016 года сообщила ТРК «Звезда».
Как сообщил глава Пентагона Джон Картер, в задачи Абизаида будет входить реформирование ВСУ и борьба с коррупцией. Также сообщается, что американцы помогут Киеву установить контроль над армией.
Стоит отметить, что другим важным пунктом военного соглашения между Киевом и Вашингтоном является соглашение о поставках украинским нацистам нелетального оружия.
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