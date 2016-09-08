Турецкими спецслужбами в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле задержана террористка-смертница, которая должна была привести в действие взрывное устройство.
Установлено, что женщина была тесно связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая ведет повстанческую борьбу против турецкого правительства на юго-востоке страны, передаёт телеканал «Звезда».
Напомним, что в результате серии взрывов, осуществленных смертниками в аэропорту Стамбула 28 июня 2016 года, погибли 43 человека.
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