Вышедшего с российским флагом представителя Белоруссии выгнали с Паралимпиады
Международный паралимпийский комитет (МПК) лишил аккредитации члена белорусской делегации, сотрудника Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Андрея Фомочкина, который вышел на церемонию открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро с флагом Российской Федерации, сообщает Lenta.ru.
Как пояснили в Паралимпийском комитете Белоруссии, таким образом спортсмены выразили солидарность с российскими паралимпийцами, незаконно отстраненными от участия в международных соревнованиях.
Отметим, что акцию белорусских паралимпийцев поддержали официальные лица Белоруссии и России, а в Паралимпийском комитете РФ предложили наградить членов паралимпийской сборной братской страны Орденом Дружбы.
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