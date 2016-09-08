Временным президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев
В ходе совместного заседания верхней и нижней палат парламента Республики Узбекистан – Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса временно исполняющим обязанности президента страны назначен премьер-министр Шавкат Мирзиёев.
Президентские выборы в стране пройдут не позднее, чем через три месяца, отмечает РИА Новости.
С момента смерти первого президента страны Ислама Каримова 2 сентября 2016 года и до сегодняшнего дня обязанности президента временно исполнял председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев, который на заседании парламента взял самоотвод.
Шавкат Мирзиёев возглавляет правительство Узбекистана с декабря 2003 года. До этого он являлся хокимом (губернатором) Джизакской и Самаркандской областей. Его считают наиболее вероятным претендентом на пост президента Узбекистана.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".