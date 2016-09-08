На церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро спортсмены белорусской паралимпийской сборной пронесли два государственных флага - Республики Беларусь и Российской Федерации.
Данный шаг был сделан в знак солидарности с российской паралимпийской сборной, незаконно отстраненной от участия в Паралимпиаде решением Международного паралимпийского комитета (МПК), пояснил председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.
Как сообщает РИА Новости, данный шаг вызвал поддержку и одобрение со стороны белорусского руководства. Так, пресс-секретарь Александра ЛукашенкоНаталья Эйсмонт заявила, что президент разделяет данную позицию и солидарен с ней. В МИД Белоруссии отметили, что паралимпийцы поступили по-товарищески и по-мужски. «Если за такие поступки надо отвечать, будем отвечать», - пояснил пресс-секретарь минского дипломатического ведомства Дмитрий Мирончик.
Соответствующую оценку поступку дали и в Кремле, передаёт «Росбалт». «Мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что этот поступок достоин восхищения. А в Паралимпийском комитете России предложили наградить белорусских спортсменов Орденом Дружбы.
«В принципе, мы ожидали этого от белорусской команды. Президент их паралимпийского комитета Олег Шепель говорил, что российский флаг будет обязательно на открытии. Но то, что они наберутся смелости и пройдут с флагом — это просто здорово. Я бы дала Орден дружбы, потому что не каждый решится совершить такой поступок», - отметила вице-президент ПКР 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Рима Баталова.
Вместе с тем, в МПК пообещали наказать белорусского спортсмена, вышедшего с российским флагом. Об этом сообщил журналист The Associated Press Мэтт МакГихэн.
«Белорусский спортсмен, ответственный за вынос российского флага, опознан. Флаг конфискован. Международный паралимпийский комитет изучает возможные меры», - передаёт его слова ИА «Новороссия».
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