Мемориал "небесной сотни" в центре Киева разгромил неизвестный (ФОТО)
5 октября 2017 года в Киеве на так называемой "Аллее Небесной сотни" неизвестный разрушил мемориал, посвященный погибшим героям Майдана, сообщает ИА "Новороссинформ".
Судя по фотографиям очевидцев, каменные плиты памятника опрокинуты, разбиты и лежат рядом. Часть цветов и венков, возложенных к памятнику, также смяты и разбросаны.
Это случилось около полудня. Позже появилось фото задержания полицией неизвестного мужчины. При допросе задержанный заявил, что таким образом надеялся "завершить войну в Донбассе".
Арестованный - уроженец Луганска, проживает в Севастополе. Сейчас с задержанным работают следователи, сведения по инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества).
Многие жители Украины выступают против героизации участников Майдана и так называемых "героев АТО". На днях в городе Ананьеве на севере Одесской области был сожжен стенд мемориала погибшим карателям АТО и так называемым «Героям Небесной сотни». В сентябре в Житомирской области неизвестные разбили мемориальную доску погибшему боевику "АТО".
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