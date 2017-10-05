Апартеид: Der Spiegel рассказал о притеснении русских в Прибалтике
Немецкое издание Der Spiegel («Шпигель») опубликовало статью о «систематическом ущемлении» русского населения – «неграждан» в Эстонии и Латвии. «Они не имеют права голосовать. Они не имеют права стать чиновниками, полицейскими и офицерами в армии. Они также не имеют права занимать многие посты на государственной службе. Их дискриминируют при исчислении пенсии. Без бюрократической волокиты невозможно поехать работать за границу. Более того, крайне сложно элементарно отправиться в путешествие», - пишет Der Spiegel.
«Звучит как апартеид», - констатирует издание, отмечая, что так называемыми «негражданами» в двух бывших советских республиках являются около 330 тысяч человек. «Шпигель» также обращает внимание на то, что в Прибалтийских странах к русскоговорящим до сих пор относятся как к «бывшим оккупантам». Русскоговорящее меньшинство также обвиняют в «недостаточной лояльности по отношению к новой родине» и в отсутствии сочувствия к «трагедии прибалтийских наций после оккупации».
Данная публикация вызвала большой резонанс в СМИ и социальных сетях. Общественность и эксперты пытаются разобраться в том, почему немецкое издание заговорило о застарелой проблеме только сейчас. Обращает на себя внимание тот факт, что Президент России Владимир Путин 3 октября 2017 года во время церемонии вручения верительных грамот напомнил послу Латвии о проблеме «неграждан».
«И, конечно, вы, господин посол, знаете наше отношение к положению проживающих в Латвии сограждан, соотечественников. Надеюсь, это тоже будет предметом нашего диалога», - заявил Путин.
Как отметил латвийский публицист и правозащитник Дмитрий Линтер в беседе с корреспондентом портала «Русская Весна», такое заявление Владимира Путина является довольно четким сигналом, направленным внешнеполитическому ведомству Латвии.
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