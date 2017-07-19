Эксперт: Конфликт на Донбассе может быть решён только военным путём
Новое государство Малороссия было учреждено 18 июля 2017 года в столице Донецкой народной республики. Как сообщает корреспондент портала «Евразия», основные документы данного гособразования, Политическую декларацию и Конституционный акт, зачитали глава ДНР Александр Захарченко и и.о. зампредседателя совета министров ДНР Александр Тимофеев.
Новость об учреждении Малороссии прокомментировал ряд экспертов и чиновников. В частности, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, член Союза Писателей РФ Наталья Макеева уверена, что конфликт на Донбассе не имеет не военного решения. Об этом она, рассуждая относительно перспектив инициативы руководства ДНР, написала в своём аккаунте в социальной сети «Фейсбук».
«По поводу учреждения Малороссии. Ключевым моментом является здесь то, что проблема не имеет не военного решения. Можно декларировать всё что угодно — предельно правильное, половинчатое, авантюрное. Но противник с линии соприкосновения от этих заявлений никуда не денется и власть в Киеве – тоже», - полагает Макеева.
По мнению эксперта, «…реализация проекта “Малороссия” потребует перехода вооруженных сил Республик в наступление. Очевидно, что при активной поддержке России. Остальное – детали».
Вместе с тем, общественность России, а также ДНР и ЛНР неоднозначно отреагировала на новость о появлении нового государства. Высказывается мнение, что речь идёт о попытках вернуть Донбасс под юрисдикцию Киева.
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