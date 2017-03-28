Павел Раста: Новороссия должна быть свободна от украинских исторических мифов
Недавно в России и на Донбассе отмечалась очередная годовщина Переяславской Рады 1654 года – исторического события, положившего начало воссоединению Малороссии с Россией.
Подробный анализ данного исторического события и его значения для истории Новороссии и всего Юга России провел в своем блоге писатель и публицист, русский доброволец в ополчении ДНР Павел «Шекспир» Раста.
Раста выделяет три значения Переяславской рады, которыми объясняется такой интерес к данному событию в отечественной историографии. Первое значение – начало великого процесса воссоединения великого русского народа; второе значение – историко-краеведческое обозначение добровольного присоединения к большой России целого ряда конкретных регионов; третье – Переяславская Рада стала частью украинского исторического мифа.
Что касается второго значения, то, по мнению Расты, вследствие Переяславской Рады с большой Россией воссоединилась лишь небольшая часть Малороссии с Киевом. Ни к Новороссии, ни ко всему Югу России это не имеет никакого отношения.
«Это территория с иным укладом, иной культурной средой, и, что самое главное - с иным историческим наследием. Которое, безусловно, является частью великого исторического наследия большой России. Но, что до Новороссии - здесь не просто разные регионы. И не просто разная история. Между ними пропасть. Пролегающая на уровне "священных камней"», - отмечает исследователь.
Предки жителей Новороссии не собирали никакую «раду» и не слали челобитных русскому Царю, подчеркивает Раста. Они отвоевали свои земли в ходе русско-турецких войн второй половины XVIII века. И эти территории в пять раз больше, чем те, которые были присоединены Богданом Хмельницким.
«Именно они и есть - Новороссия. А так же Крым и Кубань. Именно на этой войне появились не только русский Донбасс, и не только Новороссия, но и весь большой Юг России. И героями нашими являются не восставшие против польских сеньоров запорожские гетманы, а маршал Румянцев и генералиссимус Суворов - великие русские полководцы, люди с большой буквы, олицетворяющие само понятие "слава русского оружия". И я заранее прошу прощения у тех, кому мои слова не по душе придутся, но я сейчас выскажу своё собственное субъективное мнение - ЭТИ герои на несколько порядков круче ТЕХ. Именно их железная воля и полководческий гений, вместе с самоотверженным героизмом русских солдат принудили турок подписать Кючук-Кайнарджийский мир, по которому все эти земли и отошли России и русскому народу. Именно в этот день, 10 июля 1774 года, по сути, и появилась Новороссия. Это ее день рождения», - рассуждает ополченец.
Что касается значения Переяславской Рады как важной составной части украинского исторического мифа, то его необходимо развенчать, уверен «Шекспир».
«Этот "исторический миф" конструировался точно так же, как конструировалась "мова" - долго, тщательно, упорно. И абсолютно искусственно, - убежден Раста. - Его конструирование началось довольно давно - первые действия в этом направлении начали предприниматься ещё до революционного 1917 года. Но основной импульс этому историко-идеологическому конструкту был дан, разумеется, после создания УССР. Причины его создания так же понятны - любая страна имеет такой миф. Это нормально. "Священные камни" - это то, что удерживает страну и нацию вместе. Но конкретно этот "исторический миф" самостоятельным не был и являлся одной из подсистем большого российско-советского исторического мифа. Который должен был: а) скрепить единство Советского Союза и УССР; b) сделать так, чтобы не трещала по швам сама УССР, которая была командно-административным способом сшита, минимум, из пяти частей с разной историей, культурой и субэтнической идентичностью. Пока все эти субэтносы были частью большого русского этноса, особых вопросов не возникало. Но когда часть русского народа от него отделили и назвали "украинцами" - этих вопросов появилось много и ответов они потребовали обстоятельных. И началось создание не просто того самого "исторического мифа". Началось создания ментального поля ныне бывшей "украины". Некоего экзистенциального купола, который накрывал бы всё это пространство, делая его хотя бы внешне единым целым. Но, в то же время, делая единство с большой Россией (СССР) одной из основ этого купола. Одним из камней фундамента этого строения. И в рамках всего этого безусловно достойной фигуре гетмана Богдана Хмельницкого был возведён очень высокий пьедестал. В тени которого автоматически оказались и все остальные территории, включённые в состав УССР. Он был автоматически сделан героем для всего народа этих территорий. Причём, героем не только глобальным, но и локальным. Частью того, что называется "региональным патриотизмом". И это заранее сделало крамольными любые попытки даже просто задаться теми вопросами, которые мы задаём сейчас».
«Каким бы хорошим и благообразным этот миф ни казался - это из-за него сейчас на Донбассе льётся кровь. Это из-за него сейчас огромные территории Новороссии находятся под бандеровской оккупацией. И это не закончится до тех пор, пока он есть», - полагает защитник Донбасса.
По мнению «Шекспира», любые попытки ассоциировать Донбасс и Новороссию с Переяславской Радой не что иное, как ментально-историческая агрессия, попытки втянуть их обратно в рамки этого пресловутого «украинского мифа».
«Это продолжение войны иными способами. А ещё это попытка идеологического обнуления того, чего добился русский народ Донбасса во время Русской Весны. Пока что основной её промежуточный итог таков: русский Донбасс отделился от бывшей "украины", подтвердил свою независимость войной, оплатил её кровью своих сыновей и дочерей, и теперь стремится к полному восстановлению исторической справедливости - своему возвращению в состав большой России и окончательному воссоединению с большим русским народом. И ключевое слово здесь - "отделился". Донбасс - не часть бывшей "украины". А значит и её "исторический миф" должен остаться там, где осталась сама эта бывшая "украина" - по ту сторону границы между "вчера" и "сегодня". Да, это тяжёлый процесс. И Донбасс сейчас - как тот корабль, медленно отчаливающий от пристани, о котором я говорил в начале. Он уже поднял якорь. И неумолимо идёт в своё собственное плавание. Своим собственным курсом. Туда, куда желает сам. Но с причалом его пока что соединяют тысячи тех самых цепей, нитей и тросов разной степени толщины, которые рвутся не за один день. И одна из наиболее мощных цепей - старый "исторический миф". А в широком смысле - тот самый экзистенциальный купол "украинского проекта", который накрывал Донбасс долгие годы, и из под которого ему необходимо вырваться чем быстрее, тем лучше. Процесс этот очень важен. Потому, что потом он предстоит всей Новороссии. Потому, что на территории маленького Донбасса в муках рождается модель возвращения на Родину всей остальной отторгнутой части большого Юга России. И то, что темп этого процесса был сбит, на самом деле ничего не значит - колесо истории начало свой новый оборот и его не остановить. Но ничто так не замедляет его движение, как старые, отжившие своё мифы. Которые когда-то были хороши и полезны, но теперь лишь "тормозят систему" и "перегревают процессор"», - делает вывод Раста.
«В завершении хочу ещё раз повторить, дабы никто, всё же, не начал делать ложные выводы из сказанного. Богдан Хмельницкий - это один из действительно выдающихся деятелей русской истории. А воссоединение большой России и Малороссии - одна из славных её страниц. Но давайте, всё же, отделять реального Богдана Хмельницкого и его великий поступок от того мифа, в который он был вписан. Мифа об "украине", которой во времена самого Богдана Хмельницкого не существовало в природе. Мифа, не прошедшего проверку временем. Отжившего, чуждого и уже очевидно враждебного. Состоится ли новая Переяславская Рада? Я не сомневаюсь в этом ни на секунду. Вопрос лишь когда. Но только состоится она без Донбасса. И без Новороссии. Потому, что и большая Новороссия, и маленький Донбасс не собираются никого просить ни о каком "присоединении". ОНИ ХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ. А это далеко не одно и то же. Пусть это будет долгий путь. Но указателями на этом пути будут их собственные священные камни русского Юга. А проводниками по нему будут тени их собственных героев. Которые, как Вергилий, терпеливо и упорно будут выводить их из Ада. Выводить на дорогу, ведущую домой», - резюмировал «Шекспир».
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