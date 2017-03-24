Блогосфера РФ выступила за отправку Навального в Киев (ФОТО)
За отправку в Киев маргинального российского политика Алексея Навального выступают 75% пользователей русскоязычного сегмента сети Интренет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в Твиттере экспертом Изборского клуба, главой информслужбы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Натальей Макеевой.
Поводом для проведения опроса стало убийство боевиком нацгвардии в центре Киева эксдепутата Госдумы России Дениса Вороненкова, уточнил собкор портала «Евразия». Напомним, покойный недавно вместе с супругой покинул Россию и попросил политического убежища на территории бывшей Украины, подконтрольной Киеву.
При этом жаль Навального, который в случае отправки в Киев вероятнее всего повторит судьбу Вороненкова, лишь 8% участникам опроса.
«В Киеве пламенному борцу в коррупцией тоже найдётся чем заняться», - уверена Макеева.
Обращает на себя внимание тот факт, что идея инициировать отъезд в Киев Навального и других одиозных российских политиков сейчас активно обсуждается в различных сетевых сообществах.
Кроме того, в конце 2015 года бывший сенатор от Нижегородской области Валерий Шнякин накануне итоговой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина выдвинул аналогичное предложение.
«Украине просто не везет с президентами. В моей голове зреет провокационный вопрос президенту: нельзя ли отправить Навального в командировку на Украину? Там он заглянул бы по сусекам, разузнал, где находятся закрома украинских олигархов типа Яценюка, оценил бы, смогут ли они помочь стране с долгами, в том числе, и с госдолгом перед Россией», – заявил он в интервью Федеральному агентству новостей.
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