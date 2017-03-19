Лидер США Дональд Трамп не пожал руку канцлеру ФРГ на встрече 17 марта, так как не слышал, что Ангела Меркель обратилась к нему, объясняет произошедшее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Der Spiegel. Напомним, что конфуз произошел в Овальном кабинете Белого дома во время протокольной фотосъемки.

«Я не думаю, что он слышал этот вопрос», — сказал Спайсер. Тогда на призывы журналистов и на слова Ангелы Меркель «Ну что, пожмем?» Трамп ничего не ответил.

После этого инцидента многие СМИ распространили сообщения о том, что Трамп не стал жать руку Меркель. При этом американский президент встречал германского канцлера у порога Белого дома, где они пожали руки, после чего он, чуть приобняв, проводил ее в дом.