Ходаковский призвал работников ахметовских предприятий работать во благо ДНР и ЛНР
Лидер общественной организации “Патриотические силы Донбасса”, командир бригады “Восток” Александр Ходаковский сделал обращение к работникам расположенных в ДНР и ЛНР предприятий украинских олигархов, взятых 1 марта 2017 года под внешнее управление руководством республик.
Ходаковский призвал управляющий персонал и работников предприятий, которых руководство ахметовской компании «Метинвест» сейчас активно переманивает на подконтрольную киевской хунте территорию, подумать, прежде чем принять окончательное решение.
«Безусловно, меня тревожит тема, связанная со взятием под внешнее управление производственных активов, расположенных на нашей территории, - отмечает Ходаковский. - Я настолько придаю значение этому процессу и его перспективам, что стараюсь отслеживать мельчайшие детали и подробности происходящего в этом направлении. Я не устаю повторять - положительный результат начатого дела невозможно переоценить! Мой штаб, сформированный для параллельного изучения всех аспектов этого, безусловно сложного, начинания, работает над выработкой перечня мер, преследующих цель выявить и предупредить возможные сложности и откровенное противодействие. Совсем недавно я и писал, и говорил, что первое, с чем нам придется столкнуться - это перетягивание кадров со взятых под внешнее управление предприятий на подконтрольную Украине территорию. Это самый простой и трудно преодолимый способ помешать нам реализовать поставленную задачу. Ниже я привел документ, подтверждающий начало кадрового саботажа».
«Я хочу обратиться к людям, которым адресован опубликованный документ - возврата может и не быть. Я не знаю, как отреагирует наше правительство на такие действия, но история показывает, что некоторые поступки имеют необратимый характер. Вы можете расценивать происходящее, как нечто, вас не касающееся, вы можете игнорировать тот факт, что борьба и война - это наше общее дело, но мы воспринимаем реальность иначе: военное положение никто не отменял, и любые действия, приводящие к отягощению ситуации в Республике, мы вправе расценивать, как недружественный акт. Я не хочу прибегать ни к какой форме манипулирования, но я обязан предупредить: мы вправе защищать свои интересы. Я прошу вас взвесить свое решение - здесь ваш дом, здесь могилы ваших предков, здесь ваши дети учатся и обретают смыслы. Не совершите непоправимого”, - призвал лидер “Патриотических сил Донбасса».
Ходаковский подчеркнул, что, несмотря на возникшую угрозу стабильности, и грядущие трудности, республики сумеют полностью взять ситуацию под свой контроль и одержать победу, несмотря на саботаж со стороны украинских олигархов.
«Нам известно, что для поддержания проекта выделены существенные средства, которые помогут нам преодолеть кризис, а на самых высоких уровнях отданы распоряжения, обязывающие российский бизнес оказать Донбассу содействие, - отмечает комбриг “Востока”. - Нет ни малейшей необходимости избавляться от наших запасов, которые могут быть использованы в критической ситуации, особенно при отсутствии гарантий, что вырученные деньги пойдут во благо республике. Я убежден, что допустить отгрузку произведенных ранее товаров с предприятий мы можем, только убедившись в том, что выстроенная схема заработала, приложенные усилия дали результат, на нашу территорию зашли первые составы с сырьем, а процесс производства восстановлен. Нам известны печальные примеры, когда, действуя таким способом, управленцы такого толка выводили из строя работающие объекты, как это почти сделано с ГУП "Антрацит" в Луганской народной республике. Мы полны решимости занять принципиальную позицию, и не допустить никаких нездоровых экспериментов, призванных набить чьи-то карманы в ущерб интересам Донбасса и его людей. Надеемся на всемерную поддержку и понимание важности происходящего».
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