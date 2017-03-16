Андрей Пургин: Украина продолжает жить задом наперед
Экс-председатель Народного Совета ДНР, один из основателей движения «Донецкая Республика» Андрей Пургин прокомментировал в интервью телеканалу «Царьград» распоряжение главаря киевской хунты Петра Порошенко об установлении полной транспортной блокады Донбасса.
По словам донецкого политика, на самом деле блокада грузового автомобильного транспорта была введена еще более чем полтора года назад. Сейчас же Порошенко всего лишь закрепил ее юридически, попытавшись перехватить инициативу у радикалов, которые уже на протяжении двух месяцев организовали несанкционированную блокаду, перекрыв в том числе железнодорожные магистрали, по которым из ДНР и ЛНР на подконтрольную Киеву территорию шли составы с углем.
«Это попытка успокоить ситуацию. Не можешь ситуацию контролировать, попытайся ее возглавить. Это попытка как бы перехватить инициативу, скажем так, официальной властью. То есть они запретили то, что уже запрещено», - пояснил Пургин.
По мнению бывшего спикера донецкого парламента, это типично украинская ситуация, когда они сначала устраивают блокаду, а затем оформляют ее юридически.
“Это чисто Украина. Страна живет, как обычно, задом наперед. Это обычная стандартная украинская ситуация, в которой Украина живет много-много лет”, - подчеркнул Пургин.
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