Коровин: Россия – не «национальное государство», а единство многообразия (ФОТО)
Проблемы, вызванные путаницей с понимании терминов понятийного аппарата этносоциологии стали главной темой лекции, которую прочёл 15 марта 2017 года в Сочи директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.
Как сообщает корреспондент портала «Евразия», выступление эксперта состоялось в ходе круглого стола, озаглавленного «Государственная идеология и национальное единство как основа духовной безопасности России в современных условиях». Данная дискуссия, в свою очередь, прошла в рамках двухдневной всероссийской научно-практической конференции «Духовно-нравственные основы идеологии российской государственной идеологии на современном этапе».
Коровин, в частности, отметил, что проблемы с терминологией возникли ещё в советское время, когда термином «национальность» обозначались как этнос, так и народ, и нация. «Каждый называет “национальностью” что-то своё, и без уточнения диалог невозможен», - констатировал член ОП РФ.
«На западе, где не сохранилось этносов и народов, под “национальным” подразумевается “государственное”, – объяснил он. – То есть, применительно, например, к Франции национальные интересы – это государственные интересы и национальная безопасность – это государственная безопасность. Что же касается России, то здесь сохранились все формы социальной организации – и этносы, и народы, также существуют и элементы политической нации – если мы говорим о больших городах. Россия – это стратегическое единство многообразия, а не национальное государство, не гомогенное общество атомизированных индивидуумов».
Участникам мероприятия была роздана ранее подготовленная методичка, в которой в сжатой и понятной форме изложены разъяснения относительно понятийного аппарата, уточнил собкор «Евразии».
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