Джон Хантсман, бывший губернатор американского штата Юта может занять должность посла США в России, сообщает телекомпания CNN .

По сведениям ее источника в администрации, Хантсман обсуждал этот вопрос на прошлой неделе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Другой же источник телекомпании уточнил, что экс-губернатор связывался с ключевыми советниками президента США Дональда Трампа и с ним самим. Официальных заявлений на этот счет пока не поступало.

Напомним, что 56-летний республиканец Хантсман был губернатором Юты в 2005-2009 гг. А в 2009-2011 гг. этот политик, владеющий китайским языком, занимал должность посла США в Китае.