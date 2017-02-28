В Киеве 27 февраля 2017 года произошло обрушение части путепровода, пролегающего над проспектом Победы и соединяющего улицы Вадима Гетьмана и Александра Довженко.
Железобетонная балка и ограждение рухнули на пролегающую под мостом автомобильную стоянку. Один из автомобилей получил повреждения. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать.
Как сообщает НТВ, движение по мосту перекрыто. Мэр украинской столицы Виталий Кличко пообещал в ближайшее время разработать объездные маршруты.
Киевский градоначальник также добавил, что мост «устал от времени», хоть и не был ранее признан аварийным. Вместе с тем, он обратил внимание на то, что имело место нарушение норм эксплуатации.
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