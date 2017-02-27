В Саратовской областной универсальной библиотеке состоится презентация книги члена Общественной палаты РФ, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина «Имперский разговор».
«Книга общественного деятеля, политика и идеолога имперского возрождения России Валерия Коровина представляет собой ответы на весь спектр возможных вопросов — от мировоззренческих, политических до идеологических. Основная часть — концептуальные тексты о традиционализме, империи, внешней политике, геополитике, евразийстве, а также о текущих внешнеполитических проблемах России, пылающей Украине и о возможности нового возрождения России как великой Империи будущего, на которую с надеждой взирает нынешнее человечество, уставшее от вероломства глобального Запада», - сообщает Приволжская книжная палата.
Встреча Валерия Коровина с читателями пройдет в библиотеке 28 февраля 2017 года в 17.00.
Вход свободный
Приобрести книгу Валерия Коровина можно здесь.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".