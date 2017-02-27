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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждовать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Итоги переговоров по Сирии ещё раз подтвердили, что если где и может быть решено будущее Ближнего Востока, так это только в Астане. Именно этот формат, максимально удалённый от американского влияния, от уходящей администрации Обамы-Клинтон, от попыток исп Астана надежды нашей
Астана надежды нашей"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
14 декабря 2016 года функционер так называемого «Совета муфтиев России», настоятель Соборной мечети Москвы Ильдар Аляутдинов сделал громкое заявление о якобы имеющем место угнетении мусульман Мьянмы. «Мы с ужасом наблюдаем массовое угнетение мусульман и т Казус Мьянмы
Казус Мьянмы"
В сети разгорелись не слабые споры по материалу военкора Дмитрия Стешина «Донбасс – муки за всех», на тему: почему Россия не смогла адекватно ответить Украине после очередного ее расстрела Донбасса. Руслан Ляпин Не надо себе врать
Украина - БУ. Или нет?"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
В 2014 году указом Президента России утверждены Основы государственной культурной политики, чего до этого не было. Либералы-западники, державшие в своих руках практически все государственные и частные СМИ на протяжении 1990-х да и 2000-х г.г Евразийство Пахмутовой
Нежность нового евразийства"
Сегодня, 27 января 2017 года, в возрасте 62 лет ушел от нас великий мыслитель, русский философ, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер Владимир Игоревич Карпец. Выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Владимира Игоревича. Владимир Карпец: Защитник идеи Русской Монархии, Русского Царства, Третьего Рима
Умер Владимир Карпец"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Джонс: Мир готов к переменам Джонс: Мир готов к переменам
После Обамы"
Когда во главе России встанет человек, который скажет, что Россия создана русскими, их невероятными жертвами - тогда можно будет сказать, что произошел патриотический переворот Шафаревич: Русский - по определению и без определения
Интервью с философом, академиком РАН Игорем Шафаревичем"
Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов Томилав Сунич: Евроcоюз - один из показушных проектов
Евросоюз - показуха!"

27 февраля 2017, 14:15
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин
В Саратове представят «Имперский разговор»

В Саратовской областной универсальной библиотеке состоится презентация книги члена Общественной палаты РФ, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина «Имперский разговор».

«Книга общественного деятеля, политика и идеолога имперского возрождения России Валерия Коровина представляет собой ответы на весь спектр возможных вопросов — от мировоззренческих, политических до идеологических. Основная часть — концептуальные тексты о традиционализме, империи, внешней политике, геополитике, евразийстве, а также о текущих внешнеполитических проблемах России, пылающей Украине и о возможности нового возрождения России как великой Империи будущего, на которую с надеждой взирает нынешнее человечество, уставшее от вероломства глобального Запада», - сообщает Приволжская книжная палата.

Встреча Валерия Коровина с читателями пройдет в библиотеке 28 февраля 2017 года в 17.00.

Вход свободный

Приобрести книгу Валерия Коровина можно здесь.


8 марта 2017, 01:17
Глава МВД киевской хунты Арсен Аваков

Киев намерен ликвидировать Сбербанк России

Глава МВД киевской хунты Арсен Аваков отреагировал на признание Сбербанком России документов ДНР и ЛНР.
8 марта 2017, 00:59

Сбербанк России признал ДНР и ЛНР

Сбербанк России начал с 7 марта 2017 года обслуживание граждан по документам Донецкой и Луганской народных республик.
5 марта 2017, 15:52
Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик, сообщает портал «Евразия» и ряд других СМИ. «Сбербанк России у нас оказывается – государство в госу

Макеева: Сбербанк РФ – государство в государстве?

Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик, сообщает портал «Евразия» и ряд других СМИ.
5 марта 2017, 09:06

Сбербанк РФ игнорирует Указ Президента РФ о признании паспортов ЛДНР (ФОТО)

Сбербанк РФ проигнорировал Указ Президента России Владимира Путина о признании документов, в том числе - паспортов Донецкой и Луганской народных республик.
1 марта 2017, 22:21

Стало известно имя посла США в России

Джон Хантсман, бывший губернатор американского штата Юта может занять должность посла США в России, сообщает телекомпания CNN.
28 февраля 2017, 03:03
Виталий Кличко

Кличко рассказал, почему рухнул мост в Киеве

В Киеве 27 февраля 2017 года произошло обрушение части путепровода, пролегающего над проспектом Победы и соединяющего улицы Вадима Гетьмана и Александра Довженко. Железобетонная балка и ограждение рухнули на пролегающую под мостом автомобильную стоянку.
25 февраля 2017, 23:12
Александр Матюшин ("Варяг")

Ополченец «Варяг»: ДФС была лакомым куском для карателей

Захват украинскими боевиками Донецкой фильтровальной станции (ДФС) утром 25 февраля 2017 года был ожидаем и прогнозируем, считает старший лейтенант Вооружённых сил ДНР Александр «Варяг» Матюшин.
22 февраля 2017, 22:12
эксперт Центра геополитических экспертиз, член Союза писателей РФ Наталья Макеева

Макеева: Украина войдет в состав России или евразийского блока

ВЦИОМ опубликовал 20 февраля 2017 года результаты проведенного среди граждан России соцопроса об отношении к событиям в Донбассе. Так, 24% наших соотечественников высказались за признание независимости Донецкой и Луганской республик.
21 февраля 2017, 01:57
Донецкая журналистка и блогер Надя Инди

Инди: “Эксов” бывших не бывает

Имиджмейкер главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков взял в оборот новый термин "эксы", пишет на своей странице в соцсети “Вконтакте” донецкая журналистка, активистка общественной организации “Патриотические силы Донбасса” Надя Инди.
21 февраля 2017, 01:24
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке в результате сердечного приступа. 21 февраля ему бы исполнилось 65 лет.
19 февраля 2017, 04:00

Под Светлодарском грохочет сильный бой

В секторе Дебальцево вечером 18 февраля 2017 года вспыхнул сильный бой. Украинские боевики в соцсетях жалуются на мощный обстрел по позициям дислоцирующейся в том районе 54-й бригады ВСУ. «У нас очень жёстко. Очень. Разносят артой б/п 54ой рядом с нами.
19 февраля 2017, 03:49
Россия де-факто признала Донецкую и Луганскую народную республики. В этом уверен челн Общественной палаты РФ, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. «Признание паспортов по сути является признанием государственности Донецкой и Луганско

Коровин: Только суверенные государства выпускают паспорта

Россия де-факто признала Донецкую и Луганскую народную республики. В этом уверен челн Общественной палаты РФ, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
19 февраля 2017, 03:18
заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Виталий Зарубин

Моспино: тревога оказалась учебной (ВИДЕО)

Портал «Евразия» сообщил 16 февраля 2017 года со ссылкой на сообщение председателя Союза писателей ДНР Владислава Русанова о запуске трех красных ракет со стороны Моспино, что было воспринято, как сигнал тревоги.
19 февраля 2017, 02:39
«Друзья мои, я горд обстоятельством, и благодарен Путину за его решение считать действительными госакты ДНР. Это почти признание!», - заявил командир батальона «Восток», глава общественного движения «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский, та

Ходаковский: Благодарен Путину за решение признать госакты ДНР!

«Друзья мои, я горд обстоятельством, и благодарен Путину за его решение считать действительными госакты ДНР. Это почти признание!
19 февраля 2017, 01:24

Россия почти признала республики Новороссии (ФОТО)

Документы, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках, теперь официально признаны в России.
16 февраля 2017, 23:30

Моспино подало сигнал тревоги?

Председатель Союза Писателей ДНР, проживающий в Донецке, Владислав Русанов, сообщил в своём аккаунте в социальной сети о том, что видел три красных ракеты со стороны Моспино. Это, по его словам, означает призыв о помощи.
16 февраля 2017, 22:05

ВСУ обстреляли многоэтажные дома в Авдеевке

Формирования, подконтрольные Киеву в течении суток обстреливали позиции НМ ДНР и жилые массивы в районах Ясиноватой, Спартака, бывшего Донецкого аэропорта и Киевского района сттолицы республики, города Донецка, из танков, а также используя артиллерию и минометы.
14 февраля 2017, 22:16

В Алчевске введен план «Перехват»

В городе Алчевске Луганской Народной Республики произошло вооруженное нападение на человека, сообщает собкор портала «Евразия». Инцидент произошёл вечером 13 февраля 2017 года. Житель Алчевска К.
14 февраля 2017, 01:53
В иркутском храме имени Михаила Архангела прошла панихида по легендарному командиру батальона «Сомали» Михаилу Толстых («Гиви»). Протоиерей Андрей Коробов перед службой напомнил прихожанам слова Спасителя из Евангелия: «Нет больше той любви, как если кто

Память командира Михаила Толстых «Гиви» почтили в Сибири (ФОТО)

В иркутском храме имени Михаила Архангела прошла панихида по легендарному командиру батальона «Сомали» Михаилу Толстых («Гиви»).
13 февраля 2017, 22:26

Алчевский металлургический завод вынужден остановить свою работу

Алчевский металлургический завод (АМЗ) был вынужден 13 февраля 2017 года с 10 часов утра приостановить свою работу в связи с нехваткой сырья и лишением рынка сбыта продукции.
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