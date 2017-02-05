В Луганске погиб командующий Народной милицией ЛНР (ВИДЕО)
Утром 4 февраля 2017 года в квартале Мирный города Луганска произошёл взрыв, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.
Взрывное устройство было заложено в автомобиль военачальника. По данным МГБ ЛНР, за организацией теракта стоят украинские диверсанты.
Указом главы ЛНР Игоря Плотницкого, в связи с гибелью Олега Анащенко 5 февраля 2017 года в Республике объявлен днем траура, передает «Луганский информационный центр».
Портал «Евразия» выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Донбасса.
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