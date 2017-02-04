Глава российских мусульман подписался под петицией против абортов
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин подписал петицию в поддержку общественной инициативы по выводу абортов из системы ОМС.
«Важно работать с причинами, по которым совершается искусственное прерывание беременности, открывать больше кризисных центров по поддержке женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вводить уроки нравственности в школах», - цитирует Таджуддина «Инфо-Ислам».
Добавим, что к настоящему моменту времени активистам движения «За жизнь» удалось собрать около 400 тысяч подписей в поддержку данной инициативы, которую активно поддержала Русская Православная церковь. Ранее, портал «Евразия» сообщал, что свою подпись под петицией поставил патриарх Кирилл.
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