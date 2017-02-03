Предлагаем вашему вниманию сводку по обстрелам со стороны киевских карателей на 2 февраля 2017 года и ночь с 2-3 на февраля. Информация любезно предоставлена порталу "Евразия" пресс-службой Министерства Обороны Донецкой народной республики.
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН:
- пос. Трудовские - три попадания возле ДС "Трудовская" и бывшего АТБ
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН (около 19-20):
- ул. Умова - попадание возле гаражей
- ул. Умова - повреждено остекление мебельной фабрики "Сота"
КИЕВСКИЙ РАЙОН:
- ул. Светлова, 15а - попадание; ранен мужчина
- ул. Крупской, - попадание во двор
- ул. Депутатская, 58 - попадание в крышу дома
- ул. Рудзутака, 36 - попадание в дом
- пер. Обский, 22 - попадание в летнюю кухню
около 21-20:
- ул. Артема - попадание с последующим возгоранием в обувной ларек, район ул. Андреева
- ул. Артема, 198в - повреждено остекление
КИЕВСКИЙ РАЙОН. Время 00:20
- ул. Артема, 150, магазин "Лучиано", попадание
- ул. Артема, 150, магазин "Норд" попадание
- ул. Артема, 150а, 2 этаж, прямое попадание
- пр. Киевский, 2, магазин "Харди-Гарди", попадание рядом, повреждения
- пр. Киевский, 4, попадание
- пр. Киевский, 5, попадание в торец со стороны ветки, остекление
- пр. Киевский, 6/8, попадание, возгорание квартиры на 1 этаже
- пр. Киевский, 5/7, попадание во двор
- пр. Киевский, 12, попадание во двор
- пр. Киевский, 26, кв 7, торчит снаряд, не разорвался
- пр.Киевский, 31, снаряд застрял между 2/3 этажами не разорвался
- пр. Киевский, 32, попадание во двор
- пр. Киевский, 38г, повреждено остекление в д/с № 354 "Рябинушка"
- пр.Киевский, остановка "Киевский РИК" в сторону Путиловки - воронка
- ул. Собинова, 11, остекление
- ул. Собинова, 13, попадание во двор, дом без стекол
- ул. Собинова, 19, во дворе школа без стекол, снаряд торчит в асфальте
Градом накрыло Киевский район
- пр. Киевский, 4, попадание
- пр. Киевский, 6/8, попадание
- пр. Киевский, 5/7, попадание во двор
- пр. Киевский, 12, попадание во двор
- ул. Артема, 150, магазин "Лучиано", магазин "Норд" попадание
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН:
- попадания в р-не мотеля (заправка, ботанический сад)
МАКЕЕВКА:
ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН:
- попадание в копёр клетьевого ствола шахты "Щегловская-Глубокая"; тяжело ранен мужчина 1949 г.р., слесарь поверхности, ему оторвало руку
- Садовое общество "Ягодка", ул. Центральная, 17, 37 - повреждены дома
КИРОВСКИЙ РАЙОН:
- ул. Кожемякина, повреждения
- ул. Гастелло, - повреждения
- ул. Карьерная, - повреждения
- ул. Жуковского - попадание
- ул. Астафьева, 2 - поврежден газопровод с возгоранием газа
МАРЬИНКА:
- ул. Красноармейская - попадание в переулке в начале улицы
- ул. Тельмана, 84 - повреждено остекление
- ул. Ленина - женщина получила осколочное ранение ноги