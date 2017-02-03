Предлагаем вашему вниманию сводку по обстрелам со стороны киевских карателей на 2 февраля 2017 года и ночь с 2-3 на февраля. Информация любезно предоставлена порталу "Евразия" пресс-службой Министерства Обороны Донецкой народной республики.



ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН:

- пос. Трудовские - три попадания возле ДС "Трудовская" и бывшего АТБ



КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН (около 19-20):

- ул. Умова - попадание возле гаражей

- ул. Умова - повреждено остекление мебельной фабрики "Сота"

КИЕВСКИЙ РАЙОН:

- ул. Светлова, 15а - попадание; ранен мужчина

- ул. Крупской, - попадание во двор

- ул. Депутатская, 58 - попадание в крышу дома

- ул. Рудзутака, 36 - попадание в дом

- пер. Обский, 22 - попадание в летнюю кухню

около 21-20:

- ул. Артема - попадание с последующим возгоранием в обувной ларек, район ул. Андреева

- ул. Артема, 198в - повреждено остекление

КИЕВСКИЙ РАЙОН. Время 00:20

- ул. Артема, 150, магазин "Лучиано", попадание

- ул. Артема, 150, магазин "Норд" попадание

- ул. Артема, 150а, 2 этаж, прямое попадание

- пр. Киевский, 2, магазин "Харди-Гарди", попадание рядом, повреждения

- пр. Киевский, 4, попадание

- пр. Киевский, 5, попадание в торец со стороны ветки, остекление

- пр. Киевский, 6/8, попадание, возгорание квартиры на 1 этаже

- пр. Киевский, 5/7, попадание во двор

- пр. Киевский, 12, попадание во двор

- пр. Киевский, 26, кв 7, торчит снаряд, не разорвался

- пр.Киевский, 31, снаряд застрял между 2/3 этажами не разорвался

- пр. Киевский, 32, попадание во двор

- пр. Киевский, 38г, повреждено остекление в д/с № 354 "Рябинушка"

- пр.Киевский, остановка "Киевский РИК" в сторону Путиловки - воронка

- ул. Собинова, 11, остекление

- ул. Собинова, 13, попадание во двор, дом без стекол

- ул. Собинова, 19, во дворе школа без стекол, снаряд торчит в асфальте

Градом накрыло Киевский район

- пр. Киевский, 4, попадание

- пр. Киевский, 6/8, попадание

- пр. Киевский, 5/7, попадание во двор

- пр. Киевский, 12, попадание во двор

- ул. Артема, 150, магазин "Лучиано", магазин "Норд" попадание



КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН:

- попадания в р-не мотеля (заправка, ботанический сад)

МАКЕЕВКА:



ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН:

- попадание в копёр клетьевого ствола шахты "Щегловская-Глубокая"; тяжело ранен мужчина 1949 г.р., слесарь поверхности, ему оторвало руку

- Садовое общество "Ягодка", ул. Центральная, 17, 37 - повреждены дома



КИРОВСКИЙ РАЙОН:

- ул. Кожемякина, повреждения

- ул. Гастелло, - повреждения

- ул. Карьерная, - повреждения

- ул. Жуковского - попадание

- ул. Астафьева, 2 - поврежден газопровод с возгоранием газа



МАРЬИНКА:

- ул. Красноармейская - попадание в переулке в начале улицы

- ул. Тельмана, 84 - повреждено остекление

- ул. Ленина - женщина получила осколочное ранение ноги