МЧС ДНР ликвидирует последствия обстрелов в городах республики
МЧС Донецкой народной республики продолжают работать над восстановлением объектов инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой, разрушенных в результате обстрелов со стороны формирований, подконтрольных Киеву.
В 15:00 Министр МЧС ДНР в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями штабов по ликвидации чрезвычайной ситуации городского уровня и начальниками подчиненных подразделений МЧС городов: Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая. Проведено уточнение оперативной обстановки и поставлены соответствующие задачи.
Оперативными расчетами МЧС ДНР после обстрелов были зафиксированы 9 повреждений и разрушений зданий, а также технологических коммуникаций в Червоногвардейском и Кировском районах города Макеевки (по ул. Кировоградская, Тычины, Центральная, Усольского, Асафьева и Сумская). Повреждены здание культурно-оздоровительного центра, частные жилые дома, трансформаторная подстанция 6 кВ, копер шахты «Щегловская-Глубокая» и газовая труба в частном секторе.
По оперативной информации с 17:00 продолжается артобстрел Кировского района города Макеевки, повреждена высоковольтная линия электропередач, информация по разрушениям будет уточнена позже.
Верхнекальмиусская фильтровальная станция, остановка которой стала причиной отключения от водоснабжения ряда городов, работает в штатном режиме.
В 12:50 восстановлена подстанция на шахте имени А.Ф. Засядько г. Донецка, шахта работает в штатном режиме.
Запланированные утром работы по ремонту высоковольтной линии электропередач, которая питает электроэнергией Донецкую фильтровальную станцию, осуществить не удалось, в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ.
Ситуация на шахте «Шегловская-Глубокая» города Макеевки. Сегодня в 10:40 был артиллерийский обстрел шахты. Повреждена кровля и остекление башенного копра вспомогательного ствола. Один человек, электрослесарь шахты, получил множественные осколочные ранения. Медики Государственной военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР оказали пострадавшему медицинскую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение города.
Аналогичная ситуация на этой шахте была вчера, 1 февраля в 06:45 утра. Тогда пострадали два человека, которым также оказывали медицинскую помощь горноспасатели МЧС. В связи с этим, принято решение вывести работающих горняков на поверхность. Сейчас для поддержания работы водоотлива в шахте работает 25 человек.
МЧС продолжает работать по обеспечению электроснабжения и по подвозу технической воды для котельных г. г. Донецк и Ясиноватая.
Сегодня с привлечением легкобронированной техники МЧС ДНР с Киевского района г. Донецка было эвакуировано 39 человек (из них: 2 инвалида), в том числе 8 детей. Работы по расселению эвакуированного из зоны боевых действий населения продолжаются. На данный момент 109 человек, из них 31 ребенок, расселены в общежитиях г. г. Донецка и Ясиноватая.
Управлением труда и социальной политики администрации Калининского района выделены гуманитарные наборы для эвакуированных детей. Министерством здравоохранения ДНР для оказания медицинской помощи, организовано дежурство врачей в общежитиях, в которых расселены эвакуированные люди.
Грузовыми автомобилями МЧС ДНР организован подвоз песка, в количестве 24 тонны, для проведения защиты котельных города мешками с песком. Для защиты зданий больницы имени Вишневского мешками с песком подвезено 32 тонны песка.
В 14:45 2 февраля 2017 года, при выполнении оперативной задачи по проведению идентификации взрывоопасных предметов попало под обстрел отделение на пожарной автоцистерне 4-й пожарно-спасательной части Донецкого отряда МЧС. Пожарный автомобиль поврежден, личный состав не пострадал.
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