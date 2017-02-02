ВСУ при попустительстве ОБСЕ ведут огонь из жилых кварталов Авдеевки (ВИДЕО&ФОТО)
Репортеры ВВС опубликовали видеозапись из временно оккупированной боевиками киевской хунты Авдеевки, на которой видно, что они стянули танки в жилой сектор города.
Примечательно, что там же присутствуют представители мониторинговой миссии ОБСЕ, в обязанности которых входит контроль за соблюдением режима прекращения огня и отводом тяжелого вооружения.
Добавим, что, по сообщениям представителей вооруженных сил ДНР, украинские каратели обстреливают жилые кварталы Донецка, Макеевки и Ясиноватой с позиций, расположенных в жилом секторе Авдеевки, что затрудняет контрбатарейную стрельбу.
«При этом, несмотря на регулярные имитации попыток прорыва малыми силами под Донецком, ВСУ очевидно пока не ставят задачи реально прорвать линию фронта для дальнейшего наступления (иначе задействовали бы более крупные соединения). Эти действия, вместе с шквальным артиллерийским огнем, направлены на одно - на провоцирование. Отчаянное провоцирование армии ДНР на жесткие действия на подконтрольных ВСУ территориях - видимо для того, чтобы выставить ДНР (а точнее Россию) агрессором. В частности для этого украинцы стреляют из артиллерии, расположенной в жилых кварталах Авдеевки и Песок. Сегодня ночью оттуда велся очень плотный огонь из Градов по окраинам Донецка и Макеевки - в районе 3-5 часов я насчитал семь выпущенных только по Макеевке полных пакетов Града. Наша контрбатарейная борьба серьезно затруднена тем, что огонь, повторяю, зачастую ведется из населенных пунктов на подконтрольных ВСУ территориях», - сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» русский доброволец в рядах ополчения ДНР Александр Жучковский.
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