Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает быть очень сложной. Каратели продолжают обстреливать населенные пункты из запрещенного Минскими договоренностями вооружения: артиллерией калибра 122 и 152 мм и РСЗО «Град», заявил вечером 1 февраля 2017 года на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, в течение дня наиболее ожесточенным обстрелам со стороны украинских террористов подверглись Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск, Ленинское, Коминтерново, Александровка, Зайцево.
«Нашей разведкой установлен факт получения командиром 72-й бригады ВСУ Соколовым приказа украинского руководства на активное продолжение наступательных действий, неограниченное применение тяжелой артиллерии по населенным пунктам и крупным городам ДНР. Напомним, что в настоящее время к городу Авдеевка стянуты оперативные резервы ВСУ из состава 25-й бригады и националистических батальонов, а также артиллерия 55-й артбригады. Ответственно заявляем, что мы ни пяди, ни сантиметра своей земли, политой кровью наших товарищей, противнику не отдадим. Если украинские поползновения на нашу территорию немедленно не прекратятся, то в этом случае без авдеевского котла не обойдется. При этом вся ответственность за гибель военнослужащих и граждан Украины ляжет исключительно на украинский режим, отдавший приказ войскам на активизацию наступательных действий, переходящих в прямую агрессию и геноцид мирного населения», - приводит заявление Басурина пресс-служба Управления Народной милиции ДНР.
Военачальник также обратился к женам и матерям украинских военнослужащих с призывом бессмысленное кровопролитие, в котором гибнут их мужья и сыновья.
«Только вы можете проявить волю и достучаться до сознания украинских властей и призвать их к ответу за необоснованную гибель украинских солдат. Остановите киевских тиранов, которые бросают ваших мужчин и сыновей в новую мясорубку. Им было бы мало крови в Иловайске и Дебальцево. Выступите единым фронтом по всей Украине с требованием остановить проклятую народом гражданскую войну на Донбассе. Спасите своих близких от позорной судьбы пленного или верной гибели на чужой войне, вновь затеянной киевскими убийцами», - подчеркнул Басурин.
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