МЧС ДНР: Сохраняйте спокойствие! Все службы ДНР работают в штатном режиме (ФОТО)
МЧС Донецкой народной республики выпустило 1 января 2017 года заявление в связи с усилением обстрелов со стороны подконтрольных Киеву формирований. Также приводится ряд фактов военных преступлений ВСУ.
«Продолжают происходить нарушения нормальной работы систем жизнеобеспечения, поступает информация о повреждении зданий и сооружений, - говорится в документе. - В здании МЧС работает Межведомственный штаб, куда вошли представители функциональной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также работает оперативный штаб Министерства».
По информации МЧС ДНР, в 09:30 1 января поступила оперативная информация о повреждении электроснабжения Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Это влечет отсутствие водоснабжения в городах Донецк, Ясиноватая и Червоногвардейском районе города Макеевки. Все аварийные службы оповещены об аварии, принимаются исчерпывающие меры по ликвидации этой ситуации.
МЧС обращается к гражданам Республики с просьбой не производить забор воды из системы центрального отопления, это может привести к полной остановке котельных и теплопунктов.
Всего в городе Донецке без электроснабжения находится 9 котельных в Киевском и Куйбышевском районах. От МЧС для обеспечения электроэнергией работает 2 дизельных генератора, 7 котельных запитаны от генераторов коммунального предприятия «Донецкгортеплосеть».
Подразделениями МЧС за сутки ликвидировано четыре пожара вследствие попадания взрывоопасных предметов в городе Донецке, Ясиноватском и Тельмановском районах.
Оперативными расчетами МЧС только за истекшие сутки зафиксировано 51 факт разрушений зданий в Киевском районе города Донецка, Червоногвардейском районе города Макеевки, Никитовском районе города Горловки, Новоазовском и Ясиноватском районах. В основном обстрелам подвергаются жилые дома, административные здания и объекты жизнеобеспечения. Cпасателя МЧС только за двое суток спасено 215 человек. Из них 203 горняка спасено из шахты имени Засядько.
При эвакуации из зоны активных боевых действий сотрудниками МЧС спасено 9 человек из города Ясиноватая и 12 жильцов с улицы Листопрокатчиков Киевского района города Донецка. В частности для эвакуации жителей в городе Донецке использовался многоцелевой транспортер легкобронированный (МТЛБ). Также на данный момент с привлечением МТЛБ происходит эвакуация 32 человек, в том числе 4 детей с Киевского района города Донецк.
Также начальник караула Донецкого отряда МЧС вечером 31 января, после массированного обстрела улицы Чапаева города Донецка, на личном автомобиле вывез из зоны боевых действий трех корреспондентов Донецкого Агентства Новостей. Автомобиль журналистов был сильно посечен осколками. Кроме этого, для оказания психологической помощи эвакуированному из зоны боевых действий населению, в местах временного размещения людей работает 6 психологов МЧС ДНР.
Продолжается эвакуация граждан. В частности, из обстреливаемой части Донецка сотрудники МЧС ДНР уже вывезли более 40 человек, в том числе 4 детей МЧС ДНР проводят экстренную эвакуацию жителей, обратившихся за помощью в МЧС.
По состоянию на 13:30 с Киевского района Донецка уже эвакуировано более 40 человек (двое из них парализованные), в том числе 4 детей (2001, 2003, двое – 2009 г.р.).
16 сотрудников МЧС ДНР работают в составе Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня.
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