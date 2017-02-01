Басурин: Укрокаратели могут применить по территории ДНР шесть ракет "Точка-У" (ВИДЕО)
Разведка ДНР выявила местонахождение двух ракетных тактических комплексов «Точка-У» ВСУ вблизи линии разграничения в районе оккупированного ВСУ Краматорска. Об этом 1 февраля 2017 года заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
«Отмечается местонахождение в районе Краматорска (48 км до линии соприкосновения) двух ракетных тактических комплексов «Точка-У». По нашей информации, украинским командованием поставлена задача – быть в готовности применить шесть ракет по территории Республики», - рассказал он.
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