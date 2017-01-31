Авиасообщение между Россией и Египтом, прерванное в ноябре 2015 года из-за крушения А321 авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом, возобновится в феврале 2017 года, сообщают Известия .

Контрольные проверки уровня безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха, Хургады и Каира будут проведены 8 и 9 февраля 2017 года. Именно после них будет объявлено о полномасштабном восстановлении регулярных и чартерных рейсов в эти три города.