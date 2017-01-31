Авиасообщение между Россией и Египтом, прерванное в ноябре 2015 года из-за крушения А321 авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом, возобновится в феврале 2017 года, сообщают Известия.
Контрольные проверки уровня безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха, Хургады и Каира будут проведены 8 и 9 февраля 2017 года. Именно после них будет объявлено о полномасштабном восстановлении регулярных и чартерных рейсов в эти три города.
Источник Известий утверждает, что уже даже известна точная дата возобновления полетов в Египет — 23 февраля, однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной. Впрочем, на данный момент нет ничего, что могло бы препятствовать возобновлению авиасообщения, уверен источник. Ожидается, что Министерство транспорта РФ сразу после проверки выступит с официальным заявлением.
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