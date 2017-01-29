Украинские террористы обрушили на Донецк град снарядов и ринулись на прорыв (ВИДЕО)
В течение 29 января 2017 года военная обстановка в Донбассе вновь резко обострилась.
Вооруженные бандформирования украинских карателей подвергли ожесточенному артиллерийскому обстрелу пригороды и окраины Донецка. В частности, был зафиксирован прилет украинского снаряда в район станции техобслуживания автомобилей по адресу улица Куйбышева 155б (Куйбышевский район), ранение получил рабочий. Под артиллерийский удар попали также Красногвардейский район Макеевки, Ясиноватая, Докучаевск.
В районе Ясиноватского блокпоста рано утром до взвода украинских оккупантов предприняли попытку прорыва, но были отбиты. Как сообщил лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, в бою с карателями погиб один из его соратников, командир 3-го батальона 11-го мотострелкового полка Иван Балакай (позывной «Грек»).
По данным управления пресс-службы Народной милиции ДНР, потери террористов укровермахта составляют 20 убитых и более 30 раненых. При этом выдвинувшиеся для атаки позиций вооруженных сил ДНР боевики попали под обстрел своей же минометной батареи.
По поступающим с мест сообщениям, каратели используют все виды вооружения, в том числе РСЗО «Град» и «Ураган».
По состоянию на 21-00, украинская артиллерия продолжает вести ожесточенный обстрел Донецка. На всех участках линии фронта продолжаются локальные боестолкновения.
«Снова началось в 21:05 в Донецке рубилово. И по-прежнему мощно на ЯБП, ФТП и Промке. Давненько такого не было. Ну что на это сказать....только матерные слова. АКХЗ на одном вводе под огнем ЛЭПы. Если его перебьют, ТЭЦ встанет и город останется без отопления в -15. Авдеевка в темноте, постоянные вспышки разрывов, над промкой "люстры". Связи и электричества нет. Донецк - Топаз, кошмар какой-то опять гупают. Ж.Д. Амстор, очень мощно. Щегловка, очень сильно и громко, где то рядом приземлилось. Путиловка. Не помогает даже телевизор на всю громкость, вибрация по дому 5й участок, вот это мощненько гремит за окном! Маяк, одиночные тяжелые. Семашко-Красный городок, продолжаем слушать тяжелые. Мира-Щорса, слушаем! В ЛНР громко. Попасная, вдалеке (похоже Новоалександровка)слышно плотный ближний бой и с обоих сторон минометы», - приводят сообщения от местных жителей «Сводки от ополчения Новороссии».
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