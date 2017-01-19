Из нижегородской колонии 16 января 2017 года условно досрочно освобожден лейтенант российской армии Сергей Аракчеев.
Дело военнослужащих отдельной дивизии особого назначения МВД РФ имени Дзержинского лейтенанта Сергея Аракчеева и старшего лейтенанта Евгения Худякова получило широкий резонанс в 2003 году, когда офицерам были предъявлены обвинения в убийстве трёх жителей Чечни. В декабре 2007 года после продолжительного судебного процесса Аракчеев и Худяков были приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы соответственно. При этом скрывшийся от суда Худяков был объявлен в федеральный розыск.
Отметим, что сам Аракчеев своей вины не признал. Согласно мнениям адвокатов и многих экспертов, знакомившихся с материалами уголовного дела, доказательства вины русских офицеров были сфабрикованы, и они были осуждены незаконно.
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