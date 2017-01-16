Грузовой самолёт Boeing-747 частной турецкой авиакомпании рухнул утром 16 января 2017 года на дачный поселок в пригороде Бишкека.
Лайнер выполнял рейс из Гонконга в Стамбул. В аэропорту столицы Кыргызстана должна была состояться его дозаправка.
В результате трагедии погибли 4 члена экипажа лайнера и свыше 30 жителей разрушенного поселка. 15 человек, включая шестерых детей, госпитализированы в медицинские учреждения Бишкека. Разрушено свыше 20 жилых домов.
Указом президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 17 января 2017 года объявлено днем траура по погибшим в результате крушения турецкого «Боинга», передает Газета.Ru.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".