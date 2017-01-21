Телеканал Царьград 20 января 2017 года в здании Центрального телеграфа провёл марафон, посвященный инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На вечере гости могли в прямом эфире увидеть инаугурацию Дональда Трампа и обменяться мнениями в этом вопросе.

На мероприятии, прошедшем с 19:30 до 22:30, собрались известные политики, журналисты, экономисты и политологи, такие как: Леонид Решетников, Валерий Коровин, Алексей Беляев-Гинтовт, Леонид Савин, Мария Катасонова, Тим Кёрби, Андрей Коваленко, Сергей Марков. Так же были аккредитованы ведущие международные и российские СМИ, среди которых BBC, Die Welt, Deutsche Welle, Guardian, "Голос Америки", CBS, Financial Times, Time Magazine, Spiegel, ABC News, Moscow Times, Newsweek, RT, Times, Life, Ura.ru, РБК и другие.