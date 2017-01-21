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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс Опасная «глухота»
Опасная «глухота»"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
Уходящая администрация пока ещё действующего президента США Барака Обамы грозит России ответным ударом. Пока – виртуальным. В последние дни тема возможной кибервойны стала одной из наиболее обсуждаемых. При этом ряд экспертов полагает, что на данный момен Значит, кибервойна?
Значит, кибервойна?"
«Слива Донбасса не будет однозначно. При всем своем осторожном и объективном отношении к происходящему я четко и осознанно понимаю: слива не будет! Другое дело, что мы не хотим присоединяться к России в составе 1/3 бывших Луганской и Донецкой областей. Мы Александр Ходаковский: Я противник существования независимой Донецкой Республики
«Скиф» о «сливе Донбасса»"
Александр Ходаковский: Нельзя спекулировать на памяти наших погибших товарищей О текущей военно-политической обстановке в Донецкой Народной Республике корреспондент портала «Евразия» пообщался с лидером общественной организации «Патриотические силы Донбас Александр Ходаковский: Нельзя спекулировать на памяти наших погибших товарищей
Ходаковский о войне"
Под конец уходящего 2016 года неожиданно среди обсуждаемых в СМИ и экспертном сообществе тем оказалось создание «российской политической нации». Ранее этот вопрос поднимался на редко получавших широкое освещение круглых столах и конференциях, в том числе «Россиянство»: опасность простых решений
Россия – это сложно!"
14 декабря 2016 года функционер так называемого «Совета муфтиев России», настоятель Соборной мечети Москвы Ильдар Аляутдинов сделал громкое заявление о якобы имеющем место угнетении мусульман Мьянмы. «Мы с ужасом наблюдаем массовое угнетение мусульман и т Казус Мьянмы
Казус Мьянмы"
Темой Молдовы Изборский клуб занимается с момента своего основания четыре года назад. Дружественную и братскую республику наши эксперты считают частью большого Русского мира, важным культурным элементом нашей евразийской мозаики. К тому же это государство Молдова на пороге перемен
Молдавские страсти"

21 января 2017, 23:27
Телеканал Царьград 20 января 2017 года в здании Центрального телеграфа провёл марафон, посвященный инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На вечере гости могли в прямом эфире увидеть инаугурацию Дональда Трампа и обменяться мнениями в этом
Состоялся вечер в честь инаугурации Дональда Трампа

Телеканал Царьград 20 января 2017 года в здании Центрального телеграфа провёл марафон, посвященный инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На вечере гости могли в прямом эфире увидеть инаугурацию Дональда Трампа и обменяться мнениями в этом вопросе.

На мероприятии, прошедшем с 19:30 до 22:30, собрались известные политики, журналисты, экономисты и политологи, такие как: Леонид Решетников, Валерий Коровин, Алексей Беляев-Гинтовт, Леонид Савин, Мария Катасонова, Тим Кёрби, Андрей Коваленко, Сергей Марков. Так же были аккредитованы ведущие международные и российские СМИ, среди которых BBC, Die Welt, Deutsche Welle, Guardian, "Голос Америки", CBS, Financial Times, Time Magazine, Spiegel, ABC News, Moscow Times, Newsweek, RT, Times, Life, Ura.ru, РБК и другие.


23 января 2017, 21:58
писатель-одессит, активист движения «Куликово поле», ополченец ДНР Игорь Немодрук

Немодрук: Мы боремся за справедливое государство

Происходящее на бывшей Украине – не что иное, как новая мировая война, в которой так или иначе каждый принимает участие, считает писатель из Одессы, активист движения «Куликово поле», ополченец ДНР Игорь Немодрук. «Борьба всегда бывает “против” и “за”.
23 января 2017, 21:31
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Жители Санкт-Петербурга проведут акцию в поддержку возвращения Исаакиевского собора

Массовый пикет в поддержку решения губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко о возвращении Русской Православной Церкви Исаакиевского собора состоится 28 января 2017 года.
19 января 2017, 22:04
Лидер Московского отделения ЕСМ Антон Брюков

В Москве начал работу дискуссионный клуб «Ордынка» (ФОТО)

Первая встреча дискуссионного клуба "Ордынка", организованная совместно с Московским отделением ЕСМ, состоялась 17 января 2017 года.
19 января 2017, 21:31
Сергей Аракчеев

Освобожден русский офицер Сергей Аракчеев

Из нижегородской колонии 16 января 2017 года условно досрочно освобожден лейтенант российской армии Сергей Аракчеев.
16 января 2017, 18:51
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

В авиакатастрофе под Бишкеком погибли 37 человек

Грузовой самолёт Boeing-747 частной турецкой авиакомпании рухнул утром 16 января 2017 года на дачный поселок в пригороде Бишкека. Лайнер выполнял рейс из Гонконга в Стамбул. В аэропорту столицы Кыргызстана должна была состояться его дозаправка.
11 января 2017, 12:25
На одном из старообрядческих форумов появилась информация о том, что погибшая 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе самолёта Ту-154 над Чёрным морем врач-филантроп, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) была в младенчестве кр

Доктор Лиза была крещена в старообрядческой традиции?

На одном из старообрядческих форумов появилась информация о том, что погибшая 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе самолёта Ту-154 над Чёрным морем врач-филантроп, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) была в младенчестве крещена в старообрядческой традиции.
5 января 2017, 19:37

Б. Украина ответила отказом на предложение о компромиссе по вопросам Донбасса

Замглавы администрации президента б.
5 января 2017, 16:11
писатель-одессит, активист движения «Куликово поле», ополченец ДНР Игорь Немодрук

Одесский писатель: мне стыдно за мою страну (ВИДЕО)

Украина сегодня превратилась в бесноватую шлюху, а многие ее граждане – в моральных уродов, пляшущих на костях, считает писатель-одессит, активист движения «Куликово поле», ополченец ДНР Игорь Немодрук.
4 января 2017, 01:18
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский: Воображаемый диалог с украинским русским

Лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Вооружённых сил ДНР Александр «Скиф» Ходаковский опубликовал в своем блоге в своем блоге воображаемые диалоги с украинским русским и евроукраинцем.
2 января 2017, 23:31

Разведка США не смогла убедить Трампа в причастности России к кибератакам

Разведывательному сообществу США не удалось представить избранному президенту Дональду Трампу убедительных доказательств того, что к хакерским атакам на электронные системы американских политических организаций могла быть причастна Россия, сообщает Российская газета.
2 января 2017, 00:58

Порошенко заявил о «временной украинской оккупации»

Президент б. Украины Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, заявил о «временной украинской оккупации». Видеозапись выступления опубликована на странице украинского лидера в Facebook. «Дорогие наши соотечественники!
29 декабря 2016, 23:49

Путин подписал закон, ограничивающий применение физической силы к заключенным

Владимир Путин подписал закон о порядке применения силы и иных мер воздействия к заключенным. Так же рассказывается, что первоначальный вариант закона удваивал число оснований для применения физической силы и спецсредств.
27 декабря 2016, 12:40
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский, Макеева и Михайловская обсудят события в Донбассе (ВИДЕО&ФОТО)

Скайп-конференция Москва-Донбасс, в которой примут участие лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский, эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева и телеведущая, журналист Анастасия Михайловская, состоится 27 декабря 2016 года.
26 декабря 2016, 00:54
заместитель командующего оперативным командованием ВС ДНР Эдуард Басурин

В Красногоровке местные жители сожгли в бане троих нацистов

В оккупированной боевиками ВСУ Красногоровке местные жители подожгли баню, в которой находились трое украинских карателей из нацистского батальона. Инцидент произошёл во второй половине дня 21 декабря 2016 года.
25 декабря 2016, 21:45
Елизавета Глинка (Доктор Лиза)

Путин объявил 26 декабря Днем траура в связи с авиакатастрофой в Сочи

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 26 декабря 2016 года объявлено Днем общенационального траура в связи с авиакатастрофой самолёта Ту-154 над Чёрным морем. Трагедия произошла около 5 часов 27 минут утра по московскому времени.
24 декабря 2016, 21:41
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский

Ходаковский бросил вызов политтехнологу Захарченко

Некий политтехнолог и имеджмейкер главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, который ранее назвал всех критиков внутренней ситуации в ДНР «пособниками украинских карателей в информационной войне», обвинил общественную организацию «Патриотические силы Донбасса» и бригаду «Восток» в самопиаре в связи с оказанием помощи жителям разрушенного посёлка Никишино в восстановлении жилья.
24 декабря 2016, 20:50
общественно-политический деятель, ополченец, русский доброволец Павел «Шекспир» Раста

Раста: С государством-маньяком договариваться бессмысленно

Бойня под Дебальцево или, как пишут в украинской прессе, на Светлодарской дуге, продолжается.
24 декабря 2016, 14:07

Time опубликовал статью, рассказывающую о коррупции Петра Порошенко

Американский еженедельник Time опубликовал статью депутата Верховной рады Александра Онищенко, в которой он выдвинул обвинения в коррупции в адрес президента Украины Петра Порошенко.
24 декабря 2016, 13:10

Трамп согласился с мнением Путина о выборах

Избранный президент США Дональд Трамп согласился с высказыванием российского лидера Владимира Путина, что демократы, потерпевшие поражение на выборах, должны научиться проигрывать достойно, сообщает Российская газета.
23 декабря 2016, 01:05
писатель и блогер, доброволец армии ДНР Павел «Шекспир» Раста

Раста: Запрет на «ответку» приводит к тому, что противник наглеет (ВИДЕО)

Общественно-политический деятель, ополченец ДНР, русский доброволец Павел «Шекспир» Раста считает, что попытка наступления ВСУ на дебальцевском направлении 18-20 декабря 2016 года стала следствием соблюдения Вооружёнными силами Новороссии (ВСН) Минских соглашений и запрета отвечать на провокационные действия со стороны украинских захватчиков.
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