Украинские террористы пытаются взять реванш за Дебальцево
Боевики вооружённых сил Украины в течение 18-19 декабря 2016 года предприняли локальное наступление на дебальцевском направлении.
Так, во второй половине дня 18 декабря 2016 года атакам подверглись населенные пункты Калиновка и Логвиново. По данным Народной милиции ЛНР потери агрессора составили до 30 боевиков, 10 из которых погибшими.
Ожесточенные обстрелы и атаки продолжились на следующий день. Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ополченцы отразили все попытки карателей захватить близлежащие к Дебальцево населенные пункты. При этом убито 3 и ранено 4 украинских оккупантов.
В течение вечера 19 декабря и в ночь с 19 на 20 декабря на дебальцевском направлении боевики киевской хунты продолжают наносить артиллерийские и минометные удары.
«Углегорск и Логвиново под мощнейшим обстрелом. Бои накалились до предела», - приводит сводки с мест «Российская газета».
Информацию об обстрелах тяжёлой артиллерией подтверждают и собственные источники портала «Евразия» в районе Дебальцево.
Согласно одному из крайних заявлений Марочко, украинские боевики готовят полномасштабный удар с целью захвата данного населённого пункта.
«ВСУ продолжает перегруппировку сил и стягивают вооружения к линии соприкосновения вдоль всей линии разграничения в районе Дебальцево, тем самым ведя подготовку к активным наступательным действиям. Параллельно киевские силовики не прекращают начавшиеся в восемь вечера обстрелы наших позиций. Огонь ведется из арторудий калибра 152 мм, минометов, стрелкового оружия», - цитирует представителя Народной милиции ЛНР ИА «Новороссия».
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